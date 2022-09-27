روسيا: سنستخدم السلاح "النووي" في هذه الحالة

هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، باستخدام بلاده للسلاح النووي، في حال تهديد وجودها، وتعرضها وحلفائها للهجوم بهكذا أسلحة، مشيرا إلى التزام روسيا الصارم بأساسيات "الردع النووي".

وأكد مدفيديف، أن روسيا ستبذل جهدها، لمنع ظهور الأسلحة النووية في الدول المعادية لها، مشيرا إلى أوكرانيا التي وصفها بالنازية، ومعتبرا أنها مسيطر عليها بشكل مباشر من دول حلف الناتو.

وقال مدفيديف، في منشور في موقع "تليغرام": "عليّ أن أذكّر مرة أخرى أولئك الصم الذين يسمعون أنفسهم فقط: لروسيا الحق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، وفي حالات محددة سلفاً، مع الالتزام الصارم بأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي".

نظام كييف

وتابع: "من غير المجدي الاعتماد على العقل والإرادة السياسية لنظام كييف"، متحدثاً عن وجود "أمل هش لدى الدول المعادية في الحفاظ على الذات"، فهم "يدركون أنّه إذا تجاوز التهديد لروسيا حدّ الخطر المحدّد، فسيتعيّن الرد من دون طلب إذن من أي شخص، ومن دون مشاورات طويلة".

كذلك، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنّ الناتو لن يتدخل بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، قائلاً: "لنتخيل أنّ روسيا مجبرة على استخدام أقوى سلاح ضد النظام الأوكراني، الذي ارتكب عملاً عدوانياً واسع النطاق يشكل خطورة على وجود دولتنا. أعتقد أنّ الناتو لن يتدخل بشكل مباشر في النزاع حتى في هذه الحالة".

وأكد أن "أمن واشنطن ولندن وبروكسل أهم بكثير بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) من مصير أوكرانيا المحتضرة التي لا يحتاجها أحد، حتى لو كانت مزودة بأسلحة مختلفة".

ويعتقد مدفيديف أنّ "تصدير الأسلحة الحديثة هو مجرد عمل للدول الغربية، ومع ذلك، فهي متورطة بشدة في الكراهية تجاه روسيا".

وأختتم مدفيديف بالقول: "الديماغوجيون وراء المحيط، والأوروبيون لا يخططون للموت بسبب كارثة نووية. لذلك، سيبتلعون استخدام أي سلاح في الصراع الحالي".

استفتاء في 4 مناطق

وتنتهي روسيا، الثلاثاء، من تنظيم استفتاءات في أربع مناطق تسيطر عليها كليا أو جزئيا في أوكرانيا، مثيرة غضب كييف والدول الغربية التي وعدت برد قوي في حال ضمها.

وأكدت السلطات الروسية أن "نتائج موقتة" ستعلن مساء الثلاثاء وفي الأيام التالية. ويصوت البرلمان الروسي بعد ذلك على قانون يشرع ضم المناطق الأربع إلى روسيا.

ورغم الانتقادات الغربية التي وجهت للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن تصريحاته السابقة، التي لوح فيها بإمكانية استخدام الأسلحة النووية، أعاد ميدفيديف التأكيد على هذا التوجه، في وقت بدأت فيه روسيا، الخميس الماضي، أكبر عملية تجنيد لها منذ الحرب العالمية الثانية.