روسيا: عشرات القتلى والجرحى جراء هبوط حاد لطائرة (فيديو)

أعلن ممثل هيئات الطوارئ في منطقة كيميروفو الروسية، صباح اليوم السبت، عن مقتل وإصابة العشرات، جراء هبوط حاد لطائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "جراء الهبوط الحاد لـ"طائرة إل 410" لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 17 آخرين بجروح مختلفة".

Экипаж упавшего в Кузбассе самолета L-410 успел сообщить об отказе одного из двигателей: https://t.co/VeQGopaRKW pic.twitter.com/f1N5OsYtyJ — Lifenews_ru (@ru_lifenews) June 19, 2021

وفي السياق نفسه، أعلن سلطات الطوارئ الروسية عن إقلاع طائرة خاصة مباشرة إلى مكان الحادث للقيام بعمليات إنقاذ وتفتيش في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.