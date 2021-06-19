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روسيا: عشرات القتلى والجرحى جراء هبوط حاد لطائرة (فيديو)

منشور 19 حزيران / يونيو 2021 - 09:13
هبوط حاد لطائرة من طراز "إل-410"
هبوط حاد لطائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو

أعلن ممثل هيئات الطوارئ في منطقة كيميروفو الروسية، صباح اليوم السبت، عن مقتل وإصابة العشرات، جراء هبوط حاد لطائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "جراء الهبوط الحاد لـ"طائرة إل 410" لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 17 آخرين بجروح مختلفة".

وفي السياق نفسه، أعلن سلطات الطوارئ الروسية عن إقلاع طائرة خاصة مباشرة إلى مكان الحادث للقيام بعمليات إنقاذ وتفتيش في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

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