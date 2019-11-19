روسيا: قرار واشنطن بشأن المستوطنات "ضربة لعملية السلام"

قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إن القرار الأميركي بدعم حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية على الأراضي المحتلة يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود وتفيد بأن هذه المستوطنات ”لا تتسق مع القانون الدولي“.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان أصدرته الثلاثاء وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.

وأضاف البيان أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.

ومن جهته، عاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء التأكيد على موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا بالتالي موقف الإدارة الأمريكية المعدل في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف ”إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له“.

وقال الاتحاد الأوروبي الاثنين إنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.

وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان ”الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة“.

