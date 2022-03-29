روسيا لا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية في الحرب ضد أوكرانيا.

وبين بيسكوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الأمريكية (بي بي إس) يوم الاثنين: “لا أحد يفكر في استخدام أو حتى حول فكرة استخدام سلاح نووي”.

وتابع: "ليس لدينا شك في أن جميع أهداف عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستكتمل. ليس لدينا شك في ذلك".

وأضاف: "لكن أي نتيجة للعملية بالطبع ليست سببا لاستخدام سلاح نووي".

وأوضح: “لدينا مفهوم أمني ينص بوضوح شديد على أنه فقط عندما يكون هناك تهديد لوجود الدولة في بلدنا، يمكننا استخدام الأسلحة النووية وسنستخدمها بالفعل للقضاء على التهديد”.

وتابع: “دعونا نبقي هذين الأمرين منفصلين ، أعني وجود الدولة والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. لا علاقة لهما ببعضهما البعض”.

وتزايدت المخاوف في الغرب عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب في بداية الهجوم المسلح على أوكرانيا وحذر من أن الدول التي ستتدخل في الصراع سيتعين عليها حساب العواقب “كما لم تشهدها من قبل”.

كييف: لدينا “أدلّة” على استخدام روسيا ذخائر عنقودية

ومن جانبها، أكّدت كييف الإثنين أنّ لديها “أدلّة” على أنّ القوات الروسية استخدمت في اثنتين من مناطق جنوب أوكرانيا ذخائر عنقودية، الأسلحة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة استخدمت في قصف كييف، قالت المدّعية العامّة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا خلال مؤتمر صحافي “ليس لديّ أدلّة ملموسة” على أنّ هذه الأسلحة استخدمت في العاصمة، مشيرة إلى أنّ الجهات المعنية تواصل إجراء “تحقيقات” بهذا الشأن.

وأضافت “لكن (…) لدينا أدلّة على استخدام قنابل عنقودية في منطقة أوديسا وفي منطقة خيرسون”.

وأوديسا مدينة ساحلية تقع على البحر الأسود وتضمّ مرفأ مهماً تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، أما مدينة خيرسون فقد استولت عليها القوات الروسية.

وتابعت المدّعية العامة “نرى، خصوصاً بفضل عملكم أنتم الصحافيين، أنّ أسلحة محظورة أخرى يتمّ استخدامها، ولكن بالنسبة إليّ، لا يمكنني إلا أن أذكر الحالات التي لديّ فيها أدلّة ملموسة، على سبيل المثال (…) شظايا (من هذه الذخائر) أو تحليل للتراب”، من دون مزيد من التفاصيل.

وتؤكّد منظّمات غير حكومية دولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أنّها جمعت أدلّة على استخدام ذخائر عنقودية في مناطق مأهولة بالمدنيين في أوكرانيا.

ويمكن لهذه الذخائر أن تحتوي الواحدة منها على عشرات القنابل الصغيرة التي تنتشر على مساحة واسعة من دون أن تنفجر جميعها في الحال، مما يحوّل تلك غير المنفجرة إلى ما يشبه بألغام مضادة للأفراد. وتنفجر هذه القنابل الصغيرة عند أدنى اتصال بها، وأحياناً بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب، ويخلّف انفجارها قتلى وجرحى.