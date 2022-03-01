روسيا: لا نقبل بالنووي الاميركي في قارتنا وعليه العودة الى الوطن

اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا تقبل بوجود الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، ولقد حان الوقت لإعادتها إلى الوطن فيما اكدت وزارة الدفاع ان هدف العملية العسكرية هو حماية مصالح روسيا من الغرب .

روسيا: النووي الى اميركا



ويقول لافروف، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تعزيز الأمن على حساب الآخرين. وقال الوزير في مؤتمر حول نزع السلاح: "أدعو مرة أخرى الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم الدولية بعدم تعزيز أمنهم على حساب شخص آخر".

ووفقا له، فإن هذا من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع العسكري والسياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية، وخلق شروط مسبقة للمضي قدما في حل مجموعة كاملة من المشاكل في مجال الحد من التسلح، بما في ذلك العمل المحتمل بشأن اتفاقات جديدة.

التعاون من اجل الاستقرار



وتابع الوزير قائلا: "إن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي. بناء على مبادرتنا، في فبراير/شباط 2021 ، تم تمديد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات دون أي شروط. بالاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بدأ حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي. وتتمثل مهمتها الرئيسية في وضع الأسس للسيطرة المستقبلية على الأسلحة وإجراءات الحد من المخاطر. ونحن على استعداد للعمل معا على معادلة أمنية تأخذ في الاعتبار جميع عوامل الاستقرار الاستراتيجي في علاقاتها المتبادلة".

مضيفا أن لروسيا أسئلة حول تأسيس حلف "أوكوس"، حيث يؤثر بشكل سلبي على نظام عدم الانتشار النووي، ويؤسس لسباق تسلح.

كما وتتوقع روسيا نجاح المفاوضات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي اختار مسار العقوبات غير الشرعية، بدلا من الحوار.

حماية روسيا من تهديدات الغرب

على صعيد متصل أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي سيواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافه، وتتمثل المهمة الرئيسية في حماية روسيا من تهديد عسكري خارجي من الغرب.

وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء "سيواصل تجمع القوات المسلحة لروسيا الاتحادية إجراء العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقق الأهداف المحددة."

وأضاف الوزير "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية روسيا من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية التي تحاول استخدام الشعب الأوكراني في القتال ضد بلادنا".

وشدد على أن الجيش الروسي "لا يحتل الأراضي الأوكرانية، يتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم".

وقال وزير الدفاع "أود أن أؤكد أن الضربات تنفذ فقط على أهداف عسكرية وبصورة حصرية بأسلحة عالية الدقة".