روسيا: لدينا أكثر من 6 آلاف أسير أوكراني

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم أو استسلامهم يزيد على ستة آلاف شخص.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع الروسية ، للصحفيين: "يوم أمس، 29 يونيو/ حزيران، تم تبادل 144 عسكريا مقابل 144. وتم تنظيمه وتنفيذه بأوامر مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، لأن حياة جنودنا وصحتهم وإطلاق سراحهم ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، الذين يشكلون غالبية العائدين، هي المهمة الأهم".

وأوضح أن جميع المفرج عنهم تقريبا أصيبوا بجروح أو إصابات خطيرة. إنهم يتلقون بالفعل كل الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار رئيس مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس ميروشنيشنكو، يوم الثلاثاء، إلى أنه من الممكن تبادل الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع "آزوت" في سيفيرودونتسك بجنود أسرى للوغانسك موجودين لدى الجانب الأوكراني.

وقال ميروشنيشنكو في تصريحات للصحفيين، إنه "من الممكن أيضا أن تتم مبادلتهم (الجنود الأوكرانيين المستسلمين) مع رجالنا، ومحاكمتهم ممكنة أيضا".