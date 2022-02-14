روسيا: مشروع قرار للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

قدم حزب "روسيا الموحدة" إلى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) مشروع قرار بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد.

وقالت مصادر اعلامية روسية انه تم تقديم مشروع القرار بشأن المشاورات مع وزارة الخارجية الروسية للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس الدوما.

ونقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر رسمي في لجنة دوما أنه "سيتم إرسال مسودتين بشأن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى مجلس دوما الدولة في 15 فبراير، الأول إلى الرئيس، والثاني إلى وزارة الخارجية، لتسريع إجراءات الاعتراف".

تقول المسودة: "يقرر مجلس الدوما الروسي إجراء مشاورات مع وزارة الخارجية الروسية بشأن مشروع نداء من مجلس الدوما إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية "ومناقشة مسودة الاستئناف المذكورة".

يذكر أن هذا هو المشروع الثاني المقدم من أجل الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

الصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (معلنتان من جانب واحد) مستمر منذ عام 2014.

وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/ شباط 2015.

ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.