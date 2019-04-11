روسيا: نأمل احترام جميع حقوق مؤسس "ويكيليكس"

أعربت روسيا، عن أملها في احترام جميع حقوق مؤسس "ويكيليس"، الأسترالي جوليان أسانج، عقب اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالعاصمة موسكو.

وقالت زاخاروفا، إن "موسكو تأمل في أن تُحترم جميع حقوق أسانج، المعتقل في بريطانيا".

وأضافت: "عمليا، شاهدنا على الهواء الشرطة البريطانية وهي تقوم بعملية إلقاء القبض على مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.. لاحظنا أنه تم تنفيذها في سفارة الإكوادور بموافقة السفارة".

واعتبرت زاخاروفا، أن "العملية تترك انطباعًا تامًا بالتجاهل الصريح والكامل للكرامة الإنسانية للمعتقل".

وأردفت: "نأمل أن تُحترم جميع حقوق جوليان أسانج".

وتابعت "رأينا ردود الفعل التي انطلقت بالفعل من أوساط الصحفيين المحترفين، ومن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الحقوقية".

وقبل ساعات، أعلنت الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد"، اعتقال أسانج، من مقر إقامته بسفارة الإكوادور في العاصمة لندن.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت أسانج، "بعدما استدعاها السفير الإكوادوري في أعقاب سحب حكومة بلاده حق اللجوء من مؤسس ويكيليكس".

ويقيم أسانج، منذ 2012، داخل سفارة الإكوادور، خشية أن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حالة مغادرته مقر السفارة.

وأسانج، مهدد بأن تحاكمه واشنطن بتهمة نشر العديد من الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية، عبر موقعه "ويكيليكس".

وفي تصريح سابق، قال رئيس الإكوادور لينين مورينو، إنه يفضل لمؤسس موقع "ويكيليكس" أن يسلم نفسه للسلطات، بسبب الكلفة التي تدفعها الإكوادور لمنحه حق اللجوء.