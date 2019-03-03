روسيا واسرائيل ستشكلان فريقا لإخراج القوات الأجنبية من سوريا

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن اسرائيل وروسيا تعتزمان تشكيل فريق مشترك لانسحاب القوات الأجنبية من سوريا.

وقال خلال اجتماع لحكومته "اتفقنا أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك: انسحاب القوات الأجنبية التي وصلت الى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها، واتفقنا ايضا على تشكيل فريق مشترك للدفع بهذا الهدف اضافة الى عناصر أخرى".

وأجرى نتانياهو الأربعاء للمرة الأولى محادثات وجها لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ حادث اسقاط الطائرة الروسية بنيران الدفاعات السورية عن طريق الخطأ خلال غارة اسرائيلية.

وتسعى اسرائيل لإخراج القوات الإيرانية من سوريا وتعهدت منع عدوتها اللدودة من التموضع عسكريا في هذا البلد المجاور لها.

وأضاف نتانياهو "أوضحت بشكل لا يقبل التأويل أن اسرائيل لن تسمح بأي تموضع عسكري لايران في سوريا، كما اوضحت أيضا بشكل مؤكد أننا سنستمر بالعمل عسكريا ضدها".

وشنت اسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا ضد ما اعتبرته أهدافا ايرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، كما وأنشأت خطا ساخنا لتجنب الاشتباك عن طريق الخطأ مع روسيا.

ودعمت ايران وروسيا وحزب الله الرئيس السوري بشار الاسد في الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011.