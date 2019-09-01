روسيا: واشنطن تقصف إدلب وتعرض وقف إطلاق النار للخطر

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش قوله، الأحد، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، في انتهاك لاتفاقيات سابقة، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة، ويشكل خطرا على وقف إطلاق النار هناك.

ونسبت وكالة تاس إلى وزارة الدفاع الروسية قولها إن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا ولا تركيا بأمر الضربات. وأضافت أن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تنفذ غارات في المنطقة في الآونة الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قوات النظام السوري ستطبق وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب صباح السبت. (رويترز)