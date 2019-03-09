المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

روسيا وسوريا ترحبان باستعداد الاردن للمساعدة بعودة اللاجئين الى بلادهم

روسيا وسوريا ترحبان باستعداد الاردن للمساعدة بعودة اللاجئين الى بلادهم
2.5 5

اضف تعليق جديد

nasrallahAvatar
 