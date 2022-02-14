روسيا تحذر: سندمر السفن والغواصات الأجنبية التي تنتهك حدودنا

فيما وصفت موسكو العلاقة مع الولايات المتحدة قد وصلت الى الحضيض، وبعد ايام من طرد غواصة اميركية اخترقت الحدود المائية الروسية، فقد اعلنت هيئة الأركان الروسية، استعداد قواتها لضرب السفن والغواصات الأجنبية التي تنتهك الحدود الدولية للبلاد.

الاركان الروسية تهدد

واكدت هيئة الأركان الروسية أن الغرب يقوم بإنشاء دولة معادية لروسيا في أوكرانيا وقاعدة لنشر قوات الناتو هناك، وقالت، إن الولايات المتحدة تحاول صرف الانتباه عن المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

ومن جانبها، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، وقالت: “موسكو تواصل تحليل مواقف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية”.

وقالت الولايات المتحدة، أمس الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت ويمكن أن تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، وأكدت تعهدها بالدفاع عن “كل شبر” من أراضي حلف شمال الأطلسي.

روسيا: علاقاتنا مع واشنطن وصلت إلى «الحضيض»

في ظل التوتر القائم ونذر الحرب التي تخيم على الاجواء فقد اكد الكرملين إن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى “الحضيض”

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن هناك قنوات محددة للحوار، ومن بين الإيجابيات التواصل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، حيث تحدثا عبر الهاتف يوم السبت، لكن لا تزال العلاقات في جوانب أخرى يشوبها التوتر.

وقال الأسطول الروسي في البحر الأسود، يوم السبت، إن أكثر من 30 سفينة بدأت تدريبات بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، في إطار مجموعة واسعة من التدريبات من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي بمشاركة جميع أساطيلها في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.