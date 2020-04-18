روسيا.. 4785 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة

أعلنت اللجنة الروسية لمحافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين الكلي إلى 36793 مصابا.

وأفاد موقع stopcoronavirus.ru المتخصص بمكافحة كورونا، أنه تم إجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار للكشف عن الفيروس بروسيا، وأن 132 ألف شخص وضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه بـ COVID-19 .

وقال الموقع على قناته في Telegram اليوم السبت:"وفقا لهيئة الرقابة الروسية، تم حتى الآن إجراء أكثر من مليون و831 ألف عملية اختبار معملية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي المستجد". وخلال اليوم الماضي وحده، تم إجراء 113.8 ألف عملية اختبار.

وأكد المواقع أن 132.2 ألف شخص وضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا.