"القليل من الناس يعرفون بالفعل ما تحتويه الخطة

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق دنيس روس، إن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" لن تحظى بتجاوب جدي من الأطراف العربية إذا لم تلب التطلعات الفلسطينية لدولتهم المستقبلية.

وأوضح الدبلوماسي السابق، الذي كان مسؤولا كبيرًا في وزارة الخارجية الأمريكية ومبعوثا إلى الشرق الأوسط أن خطة ترامب في تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ستفشل إذا لم تشمل "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأجزاء من القدس الشرقية عاصمة لها".

واعتبر روس خلال حديثه لإذاعة "صوت إسرائيل" أن "الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس ترامب لحشد تأييد الدول العربية المعتدلة مآلها الفشل إذا لم تلب التطلعات الوطنية الفلسطينية".

وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تفاصيل خطة السلام الجديدة لا يعدو كونه تكهنات.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "القليل من الناس يعرفون بالفعل ما تحتويه الخطة. وسنقوم بنشرها عندما يكون التوقيت ملائما".

وكان روس (63 عاما) تولى قبل حوالي 3 سنوات منصب كبير مدراء قسم الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي، وهو يعد شخصية رئيسية في فريق البيت الابيض لشؤون الشرق الاوسط، كما يلعب دورا مهما في تحديد الاستراتيجية الامريكية تجاه ايران.

وكان السياسي الامريكي المخضرم التحق بوزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الأب، وشغل منصب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في عهد الرئيس بيل كلينتون. وفي عام 2009 وافق روس تلبية لطلب الرئيس اوباما على مزاولة اعماله لعامين آخرين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي بذل روس قصارى جهوده من أجل دفع المسيرة السلمية في الشرق الاوسط واقناع الفلسطينيين والاسرائيليين بالعودة الى التفاوض، ولكن دون جدوى، كما لم ينجح في اقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتخلي عن خطة نيل العضوية في الامم المتحدة.