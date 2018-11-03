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رياح عنيفة وأمطار غزيرة تودي بحياة 20 شخصا في إيطاليا

رياح عنيفة وأمطار غزيرة تودي بحياة 20 شخصا في إيطاليا
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