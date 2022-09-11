"زابوروجيه النووية".. توقف آخر وحدة لتشغيل الطاقة عن العمل

توقفت الليلة الماضية، عن العمل وحدة الطاقة رقم 6 في محطة زابوروجيه النووية، والتي تعتبر آخر وحدة طاقة لا تزال مشغلة في المحطة، بحسب تصريحات مسؤول في "إدارة زابوروجيه".

ويأتي توقف وحدة الطاقة رقم 6، بعد تحذيرات من توقف محطة زابوروجيه عن العمل بشكل كامل، بسبب القصف اليومي والمستمر الذي تتعرض له المحطة من قبل القوات الأوكرانية.

وقال فلاديمير روغوف، العضو في إدارة منطقة زابوروجيه وزعيم حركة "نحن مع روسيا" في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "خلال الأيام القليلة الماضية، كانت وحدة الطاقة المشغلة الوحيدة – هي رقم 6 - تعمل بأدنى حد من الطاقة. وتم إيقافها في الساعة 3:45 فجرا، ولا تقوم بتوليد الكهرباء حاليا".

من جانبه، أكد ألكسندر فولغا، رئيس إدارة مدينة إنيرغودار التي تقع بالقرب منها محطة زابوروجية النووية، إن المدينة يتم إمدادها بالطاقة بشكل معتاد، رغم إيقاف وحدة الطاقة رقم 6 في المحطة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكد في وقت سابق ان الهجمات التي تتعرض لها محطة زاباروجيه النووية في اوكرانيا غير مقبولة

ودعا رافائيل غروسي يوم الجمعة إلى الوقف الفوري للقصف في منطقة محطة زابوروجيه النووية، في ظل الوضع الحرج في إمدادات الطاقة بالمحطة.

وأعرب"غروسي " خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن أسفه ازاء الضربات التي تتعرض لها هذه المنشأة النووية مشيرا الى زيارته هذا الموقع وقيامه بتقييم الاوضاع فيه شخصيا.

وشدد غروسي على ان كل أنظمة الأمان والمعدات داخل المحطة يجب أن تعمل بصورة طبيعية دون عوائق ، محذرا من مغبة العبث بهذا الموقع النووي واحتمال حدوث كارثة..

وقد زار وفدٌ برئاسة غروسي ، المحطة. وسار موظفو المحطة و"روساتوم" عبر أراضيها، وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية.

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تقريراً تحدثت فيه عن النتائج التي توصلت إليها بعثتها إلى محطة زاباروجيا التي تتعرّض منذ أكثر من شهر لقصف أوكراني متكرر ومتعمد.

وشدّدت الوكالة، في تقريرها، على "ضرورة وقف قصف أبنية المحطة ومحيطها من أجل المحافظة على السلامة الفيزيائية لبنية المحطة النووية"، مشيرة إلى أنّ "قصف محطة زاباروجيا النووية قد يؤدي إلى إتلاف المعدات المهمة والتسرب غير المحدود للمواد المشعة".