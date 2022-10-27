زاخاروفا: أوكرانيا تحولت إلى مختبر لأسلحة الغرب

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الرئيس الأوكراني فلادومير زيلينسكي، سعيه لبدء مواجهة نووية في العالم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن الأراضي الأوكرانية تحولت إلى مختبر للأسلحة الحديثة، من قبل الدول الغربية.

وطالبت، زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، الدول الغربية بالضغط على "كييف" للتخلي عن مغامرة استخدام "القنبلة القذرة".

وأوضحت، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن أوكرانيا تحاول جلب المساعدات العسكرية والمالية، عبر ابتزاز الغرب نوويا.

وتشير زاخاروفا، إلى أن الأموال التي يسعى فيها الغرب لدعم أوكرانيا، تكون عبر مصادرة أموال روسيا في الخارج.

من جانبه، قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن "كييف" انسحبت من محادثات السلام، بأوامر من الولايات المتحدة، في مارس الماضي.

وبين بيسكوف، أن الجانب الأوكراني اختفى فجأة خلال المفاوضات، وأعلن عدم رغبته باستمرار المفاوضات، على الرغم من أن نص الاتفاق بين موسكو وكييف، كان جاهزا.