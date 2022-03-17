زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي استدرج أوكرانيا لبدء الحرب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتحاد الاوروبي استدرج أوكرانيا لكي تبدأ الحرب، مؤكدة أن العملية العسكرية الروسية ستنتهي بشكل أسرع إذا قبلت "كييف" بشروط موسكو.

وشددت زاخاروفا، على أن موسكو تملك أدلة تؤكد وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا بتمويل من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وأضافت "سنواصل الجهود لضمان سلامة محطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا".

وقالت في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، "نطالب بنزع السلاح من أوكرانيا، وأن تكون دولة حياد"، مبينة أن المحادثات مع الجارة الغربية مستمرة عبر الفيديو لبحث القضايا العسكرية والسياسية.

كما أضافت أن الاتحاد الأوروبي يواصل فرض العقوبات وتدمير العلاقات الاقتصادية مع موسكو، معتبرة أن تلك العقوبات تنعكس سلبا على شعوب أوروبا.

وقالت المتحدثة إن موسكو انسحبت من مجلس أوروبا قبل أن يتم طردها منه، مشيرة إلى أن طرد روسيا من الأمم المتحدة مستحيل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الاثنين الماضي، أنها حصلت على دليل موثق على تعاون أوكرانيا والولايات المتحدة لتطوير أسلحة بيولوجية، وأن الولايات المتحدة تمول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بمبلغ يتجاوز 200 مليون دولار، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).



