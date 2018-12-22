متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على بيان للاستخبارات الأمريكية، أشار "إلى تدخل روسيا والصين وإيران في انتخابات 2018 الأمريكية"، وأكد أنه "لا دليل لديه على ذلك".

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك: "تسبب أصحاب مثل هذه القرارات بجعل الشعب الأمريكي موضعا لسخرية العالم. وبهذه الأساليب لن تصبح الولايات المتحدة "عظيمة من جديدة"، لأن هذا السلوك لا يمكن أن يثير إلا الازدراء والاشمئزاز".

وبين الحين والآخر يكرر المسؤولون الروس نفي أي تدخل روسي كان في الحملات الانتخابية للدول وبينها الولايات المتحدة.