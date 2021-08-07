زاده: اسرائيل هاجمت منشآت نووية ايرانية خلال مفاوضات فيينا

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، أن اسرائيل هاجمت منشآت نووية ايرانية خلال مفاوضات فيينا الأخيرة.

وأضاف "زاده" خلال مقابلة صحفية، أن اسرائيل كانت تحاول التأثير على محادثات فينا عبر تلك الهجمات.

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي إلى أن "الهجوم على نطنز الأول والثاني، والهجوم بطائرة مسيّرة على أحد مجمعات منظمة الطاقة الذرية في الأسبوعين أول الثلاثة الماضية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران وحان الوقت للتحرك عسكريا ضدها"، مشيرا إلى الأحداث الأخيرة المنسوبة إلى التعاملات العسكرية الإيرانية مع إسرائيل واحتمال اقتراب إيران من تطوير قنبلة نووية.

من جهتها، حذرت إيران يوم الخميس الماضي، إسرائيل، من أنها سترد بشكل حازم على أي خطوة حمقاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن ردنا على الصهاينة سيكون حازما، إذا ما أقدموا على أي خطوة حمقاء ضد إيران.

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، فيما وصفت الخارجية الإيرانية اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره البريطاني لبلادها بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقل