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زراعة 100 مليون شتلة لتعويض حرائق غابات تركيا

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:47
زراعة 100 مليون شتلة لتعويض حرائق غابات تركيا

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