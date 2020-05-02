زعماء أوروبيون يطلقون نداءً دوليا لجمع التبرعات لمواجهة كورونا

في عريضة على شكل نداء، نشرت على موقع صحيفة “لوجورنال دوديمانش” الفرنسية، أعلن قادة أوروبيون عن إطلاق “مؤتمر دولي” عبر الفيديو يوم الإثنين القادم، لجمع التبرعات من أجل مواصلة الحرب ضد وباء كورونا.

وقع على هذا النص كل من رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، أورسولا فون دير لين وشارلز ميشيل، بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيي كونتي ورئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ.

الموقعون على العريضة يقولون إن هدفهم واضحٌ: “في الـ4 من مايو/ أيار، نأمل في رفع نداء لجمع التبرعات بقيمة 7.5 مليارات يورو، عبر مؤتمر دولي كبير بالفيديو، وذلك من أجل فجوة التمويل العالمية”.

وأوضحوا أن الأموال التي سيتم جمعها “ستطلق تعاونًا عالميًا غير مسبوق” بين العلماء والمنظمين وقطاع الصناعة والحكومات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الجمعيات والمهنيين في قطاع الصحة. من أجل ذلك، فهم شركاء مع منظمة الصحة العالمية، ولكن أيضًا مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة ويلكوم ترست، وهي مؤسسة خيرية بريطانية. و”سيتم توجيه كل يورو أو دولار بشكل رئيسي عن طريق منظمات صحية عالمية معترف بها”، على غرار تحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة (CEPI) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين والصندوق العالمي.

كما أكد الزعماء الأوروبيون الموقعون على العريضة “تمسكهم بالتعاون الدولي”، مؤكدين رغبتهم “في قيادة الاستجابة العالمية ودعمها”. وعليه، أطلقوا منصة تحت اسم: Access to COVID-19 Tools أي (الوصول إلى وسائل كوفيد-19)، لتسليط الضوء على “التعاون العالمي لتسريع وتكثيف البحث والتطوير والوصول إلى التوزيع العادل للقاحات والعلاجات التشخيصية الأخرى المنقذة للحياة”.