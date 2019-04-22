زعماء افريقيا في مصر لبحث الملفين الليبي والسوداني

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء قمتين مهمتين على مستوى قيادات افريقيا لبحث الملفين الليبي والسوداني وقال المتحدث باسم رئاسة جمهورية مصر بسام راضي، أن القمتين سيشارك فيهما الرئيس إدريس ديبي رئيس تشاد، إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، بول كاجامي رئيس رواندا، ساسو نيجسو رئيس الكونجو، عبدالله فرماجو رئيس الصومال، سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، دميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، توت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء أوغندا سام كوتيسا وزير الخارجية، وكينيا مونيكا جوما وزيرة الخارجية، ونيجيريا مصطفى لوال سليمان وكيل وزارة الخارجية.وقال موقع روسيا اليوم ان القمة ستناقش تطورات الأوضاع في السودان وايجاد سبل دعم الحل السياسي والسلام والاستقرار في هذا البلد

كما تستضيف القاهرة اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا في الاتحاد الإفريقي، بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب إفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الإفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الإفريقي، فضلا عن رئيس المفوضية الإفريقية. وهذف الاجتماع سُبل احتواء الأزمة الحالية، وإحياء العملية السياسية في ليبيا، والقضاء على الإرهاب.