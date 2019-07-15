زعماء لبنانيون يثنون من الرياض على دعم السعودية

اثنى رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي اليوم الاثنين بالدور السعودي وهو ما شاطره فيه رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة

وقال ميقاتي بعد لقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان إن السعودية ”ستمد يد العون للبنان“.

وأضاف ميقاتي لتلفزيون إل.بي.سي اللبناني من جدة أن الملك سلمان ”شدد على ضرورة المحافظة على لبنان... خطوات سعودية قريبا نحو الدولة اللبنانية“.

من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إن مناقشات أجريت مع السعودية يوم الاثنين كانت مهمة في ضوء دعم اقتصاد لبنان واستقراره ووحدته.

ويزور ثلاثة رؤساء وزراء سابقين للبنان جدة يوم الاثنين لإجراء محادثات مع الزعماء السعوديين. وقال السنيورة في مقابلة مع تلفزيون العربية إنهم بحثوا مع العاهل السعودي الملك سلمان أهمية استئناف الدعم السعودي للبنان.