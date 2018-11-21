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زعيمة حزب تركي تقدم "وصفة" لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم

زعيمة حزب تركي تقدم "وصفة" لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم
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