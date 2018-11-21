لاجئون سوريون على الحدود التركية/ أرشيفية

قدمت زعيمة حزب "إيي" التركي، ميرال أكشنار، لحكومة بلادها، ما وصفتها بالوصفة العلاجية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكشنار قولها في اجتماع لنواب حزبها في البرلمان، مخاطبة الحكومة: "سأعطيكم وصفة علاجية من أجل ترحيل السوريين إلى بلدهم، أولا يجب وقف إعطاء الجنسية لهم، وهذا سيجعل قسما كبيرا يلجأ إلى مغادرة تركيا. والخطوة الثانية هي أن تتفقوا مع نظام الأسد".

ومضت السياسية التركية المعارضة في هذا السياق قائلة: "وفّروا آلية رجوع 200 ألف سوري لبلادهم شهريّا، استخدموا قوة تركيا، امنعوا منتجات التهريب التي يبيعها أصحاب المحلات السورية".

وعلّقت صحيفة "يني شفق" منتقدة الزعيمة التركية المعارضة على هذا الموقف بقولها إن أكشنار، ربطت "ما تمر به تركيا من أزمة اقتصادية مفتعلة، بوجود السوريين في البلاد، ناسية أو متغافلة عن الجانب الإيجابي الذي قام به السوريون إزاء الاقتصاد التركي، لا سيما دعم الليرة التركية بشكل كبير".

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن ميرال أكشنار كانت أسست حزبها "إيي" أواخر عام 2017 عقب انشقاقها عن حزب الحركة القومية بزعامة دولت باهجلي، وأعلنت حينها الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة.