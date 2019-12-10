زعيمة ميانمار تصل محكمة العدل الدولية لحضور جلسات قضية الإبادة الجماعية

وصلت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي إلى محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، للدفاع عن بلادها في وجه اتهامات بالإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا المسلمة في حين احتشد آلاف الأشخاص في ميانمار لدعمها.

كانت جامبيا أقامت دعوى قضائية في نوفمبر/ تشرين الثاني ضد ميانمار ذات الأغلبية البوذية متهمة إياها بمخالفة التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وهذه ثالث دعوى قضائية تخص الإبادة الجماعية تقام في المحكمة منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن المتوقع أن تكرر سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام نفيها وقوع إبادة جماعية بحق الروهينجا خلال جلسات المحكمة التي تستمر ثلاثة أيام، كما ستقول إن عمليات الجيش الواردة في الاتهامات كانت ردا مشروعا لمكافحة الإرهاب بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.

ووصلت سو كي في موكب إلى قصر السلام في لاهاي قبيل بدء إجراءات المحاكمة صباح اليوم الثلاثاء. وتجاهلت أسئلة الصحفيين.

وفي وقت سابق، احتشد آلاف الأشخاص في يانجون، العاصمة التجارية لميانمار، يحملون صورا لسو كي ويلوحون بالعلم الوطني ويرددون هتافات تقول “نقف مع الأم سو لحماية كرامة البلاد”.

ولن تتعامل إجراءات المحاكمة هذا الأسبوع، التي تُنظر أمام لجنة من 17 قاضيا، مع المزاعم الأساسية المتعلقة بالإبادة الجماعية لكن جامبيا طلبت أمرا قضائيا يلزم ميانمار بوقف أي نشاط من شأنه تعميق الخلاف.

وستدفع جامبيا، الدولة الأفريقية الصغير المسلمة، بأن قوات ميانمار ارتكبت أعمالا وحشية ممنهجة وواسعة النطاق أثناء ما وصفتها بأنها “عمليات تطهير” منذ أغسطس/ آب 2017 تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

واتهمت في التماسها للمحكمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية “بهدف القضاء على الروهينجا كجماعة، سواء بشكل كامل أو جزئي، عن طريق القتل الجماعي والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى التدمير الممنهج بحرق قراهم غالبا أثناء وجود السكان داخل المنازل المحترقة”.

ولا تملك محكمة العدل الدولية سلطات تنفيذية لكن أحكامها نهائية ولها وزن كبير من الناحية القانونية.