زعيم "الجماعة الإسلامية" بباكستان يدين الاعتداءات الإسرائيلية بالأقصى

أدان سيراجول حق، زعيم حزب “الجماعة الإسلامية” بباكستان، الاعتداءات الإسرائيلية ضد المصلين في المسجد الأقصى، الجمعة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن سيراجول، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقال حق في بيانه “لا يحق لقوات الاحتلال الإسرائيلية وقف عبادة المسلمين في المسجد الأقصى أول قبلة في الإسلام”.

وتابع “ندين بشدة هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى”، مضيفًا “والشعب الباكستاني يقف كتفًا بكتف مع أخوته الفلسطينيين، ونحن نشيد بتضحية وشجاعة الفلسطينيين”.

والخميس شهد المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين أسفرت عن نحو 180 إصابة بجراح متفاوتة حسب جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” (غير حكومية).

ومساء الجمعة، صعّدت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها في القدس العربية المحتلة حيث أصيب 163 فلسطينيا بالرصاص المطاطي، وعشرات بحالات اختناق إثر هجوم شنته على المصلين داخل “الأقصى”، بحسب جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” (غير حكومي).

ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج “باب العامود”، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

أما حيّ “الشيخ جراح” فيشهد منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956، لصالح جمعيات استيطانية تزعم أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948. (الأناضول)