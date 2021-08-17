زعيم الجهاد يشن هجوما نادرا على حماس.. لم تنتصر

اكد الامين العام للجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة ان حماس لم تنتصر في الحرب الاخيرة ويمكن تسمية ما تحقق بالانجاز فقط .

وقال في تصريحات متلفزة: اذا ارادت حماس العودة الى ماكانت عليه الاوضاع قبل العدوان الاسرائيلي فان ذلك لن يسمى نصرا بل هو انجازا مهما في طريق تحرير فلسطين، وافاد النخالة بانه لا يمكن ان نسميه انتصارا بالمعنى الذي يحاول الاعلام ترويجة بمبالغة كبيرة

حماس تبحث عن تبرعات

وتحدث النخالة عن بعض الاغراءات التي وقعت بها حماس مثل لقاءات مع مسؤولين غربيين او دبلوماسيين على مستوى منخفض ، حيث تعتقد ان ذلك سيعطيها نوعا من الشرعية او تعتقد انها ستقنع الناس ان حماس عقلاء او سياسيين وغير ذلك، لكن في النهاية لم تحصل الا على القليل من التبرعات.

العلاقة مع ايران

وبالنسبة لعلاقة التنظيمات الاسلامية الفلسطينية مع ايران اعتبر النخالة ان ايران دولة مستقلة ولا تتعرض لضغوط وتعادي اميركا، وقال ان العلاقة معها افضل من الزحف الى المغرب وانتظار وليمة الغداء او العشاء ، في اشارة الى زيارة وفد حركة حماس بقيادة اسماعيل هنية الى الرباط التي وقعت اتفاقيات تطبيعية مع الاحتلال الاسرائيلي وتقيم علاقات مع اسرائيل منذ 50 سنة.

العلاقات بين حماس وتركيا

ووصف النخالة علاقات حماس مع العالم بانها فارغة ولا جدوى منها، ومتمسكين باردوغان وقطر من دون اي فائدة. رافضا اتهام بعض الجهات بان الجهاد الاسلامي حركة شيعية وقال ان حركة الجهاد الاسلامي هي حركة سنية تمثل نفسها، وكشف ان الاخوان المسلمين لهم نظرية انه لا يمكن قبول حركة اسلامية الى جانبها في فلسطين ، وعندما ظهرت الجهاد الاسلامي منافسة في عملها لحماس، حيث عجزت الاخيرة "عن منافستنا ، اقدمت على اتهامنا بالتشييع"

وقال النخالة ان حماس تتلقى 10 اضعاف ما نتلقاه نحن في حركة الجهاد واكد مسؤوليته عن هذا الكلام انطلاقا من موقعه ومعرفته واطلاعه.

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