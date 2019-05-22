زعيم الحوثيين: اتهامنا بقصف مكة المكرمة "كذب وافتراء"

نفى زعيم جماعة الحوثيين باليمن، عبد الملك الحوثي، ما تداولته وسائل إعلام سعودية مؤخرا عن استهداف جماعته لمكة المكرمة بصاروخين باليستيين

وقال الحوثي في محاضرة ألقاها أمس الثلاثاء، وبثتها قناة "المسيرة" إن: "ضربات الجيش واللجان (التابعة لجماعته) يتم الإعلان عنها أولا بأول وبكل شجاعة ووضوح وتحد، وهي دائما ضمن المبادئ الأخلاقية والشرعية للشعب اليمني".

وأشار إلى أن ما تداوله الإعلام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو "افتراء وبهتان وكذب فظيع".

وأعلنت السفارة السعودية في واشنطن يوم الاثنين عن اعتراض الدفاع الجوي للمملكة صاروخين باتجاه منطقة مكة، متهمة الحوثيين في اليمن بإطلاقهما، وهو ما نفاه المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحي سريع.

وهاجمت طائرات مسيرة مسلحة قبل أسبوع محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.

وتبنى الحوثيون ذلك الهجوم، الذي تلاه دعوة سعودية للقادة العرب لحضور قمتين خليجية وعربية بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.