زعيم الحوثيين في اليمن يدعو مقاتليه للتوجه الى الحديدة للدفاع عنها

حث زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي مقاتليه على التوجه الى مدينة الحديدة للدفاع عنها في مواجهة القوات الموالية للحكومة والمدعومة اماراتيا، بحسب تصريحات نقلتها فجر الجمعة قناة مؤيدة للحوثيين.

وهذه أول تصريحات يدلي بها الحوثي منذ بدأ الاربعاء الهجوم على المدينة الاستراتيجية التي تضم ميناء رئيسيا.

وقال الحوثي "لا ينبغي لأي اختراق أن يُحدِث حالة إرباك ويجب العمل على تأمين الزخم البشري لمعركة الساحل"، بحسب ما نقلت عنه قناة "المسيرة".

واضاف "ممكن استعادة كل الاختراقات داخل الساحل الغربي عبر تأمين الزخم البشري للمعركة"، مشددا على وجوب "أن يتحرك الناس لإسناد الجبهات".

وكانت القوات الموالية للحكومة المعترف بها شنت الاربعاء بمساندة قوات اماراتية هجوما واسعا تحت مسمى "النصر الذهبي" بهدف اقتحام مدينة الحديدة في غرب اليمن والسيطرة عليها، في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد المتمردين الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات.

ووصلت القوات المهاجمة الخميس الى مشارف مطار الحديدة الواقع في جنوب المدينة، وخاضت معارك عنيفة قتل فيها عشرات.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الامارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014 وبعدها على الحديدة.

وتمثل السيطرة على مدينة الحديدة في حال تحققت أكبر انتصار عسكري لقوات السلطة المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين المتهمين بتلقي الدعم من ايران، منذ استعادة هذه القوات خمس محافظات من ايدي الحوثيين في 2015.

وتبعد مدينة الحديدة نحو 230 كلم عن صنعاء، وميناؤها هو المدخل الرئيسي للمساعدات. لكن التحالف يرى فيه منطلقاً لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية.

ودعا الحوثي في تصريحاته مقاتليه الى "الاستمرار في التصدي للعدوان ومواجهة قوى الطاغوت والاستكبار"، والى تحويل الساحل الغربي لليمن "إلى مستنقع كبير يُغرق الغزاة".