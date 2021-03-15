زعيم الحوثيين يثمن تصريحات بلينكن ويقصف السعودية

ثمن زعيم مليشيا الحوثيين اليمنية محمد علي الحوثي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة حول اليمن، وطالب بتحويلها الى فاعال فيما لا تزال المليشيات المدعومة من ايران تشن عدوانا على الاهداف المدنية في السعودية.

الحوثي: التصريحات الاميركية ايجابية

وكتب الحوثي عبر "تويتر" صباح اليوم الاثنين: "ننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجه الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ما ننتظره ما ينسجم مع التصريح الآن".

تصريح بلينكن بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي ايجابي

وننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجه الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية

وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ماننتضره ما ينسجم مع التصريح الآن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 15, 2021

جهود دبلوماسية اميركية بشأن اليمن

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس الأحد، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف بيرنس أن بلينكن "أكد أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

الحوثي يشن عدوان جديد

في الاثناء قالت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين 03/15 إنها أطلقت طائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها وقاعدة جوية في مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية وقال التحالف الذي تقوده المملكة إنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة.

وقال المتحدث العسكري يحيي سريع على تويتر إنه تم إطلاق ثلاث طائرات مسيرة على أهداف عسكرية في مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة. وأضاف أنه تمت إصابة الأهداف. ولم يصدر تأكيد سعودي بعد عن إصابة هذين الموقعين غير أن التحالف قال إنه اعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صباح اليوم الاثنين صوب خميس مشيط.

الحوثيين يصعدون عدوانهم على المنشآت المدنية

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت الهجمات الحوثية على السعودية. وفي السابع من مارس آذار، قال التحالف إنه اعترض سلسلة من الطائرات المسيرة والصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها التي كان من بينها منشأة لتخزين النفط في رأس تنورة التي يوجد فيها مصفاة تكرير وأكبر منشأة بحرية في العالم لتحميل النفط بالإضافة إلى مجمع سكني في الظهران تستخدمه شركة أرامكو السعودية عملاق صناعة النفط.