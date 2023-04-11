زعيم المعارضة التركية يحمل بصلة في وجه أردوغان

البوابه - حمل كمال كيليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية ومرشح التحالف المعارض حبة بصل وقال في تسجيل مصور أن سعرها سيصل 100 ليرة (6 دولار) اذا ما بقي رجب طيب أردوغان في الحكم.

ونشر أوغلو تسجيلا مصورا من داخل مطبخ منزله حاملا بيده حبة بصل ومخاطبا المتابعين مؤكدا أنهم لم يعودوا مقنعين ومن أجل ذلك بدأوا بدعاية رهيبة للافتراء والأكاذيب والاحتيال من أجل التستر على الحقائق.

وأكد أوغلو أنهم يحاولون الخداع بكل أنواع الأجندات الغريبة والمصطنعة مثل افتراءات حزب العمال الكردستاني، كذلك والإساءة الدينية بخصوص سجادة الصلاة، لافتا إلى أنهم يسخرون من العقول ولا يحترمون مواطنيهم.

وأوضح كمال كيليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية أن الافتراء والأكاذيب والاحتيال غدت أجندة رئيسية لتحالف الشعب الذي يقوده أردوغان.

وأضاف مرشح التحالف المعارض لأردوغان قائلا: "لعن الله من يختبئ وراء ديننا ويتورط في كل أنواع الخداع.

مشددا على أنه سيستمر في طريقه مع الأناس الصادقين والمخلصين، سواء أكانوا متدينين أم غير مؤمنين، أتراك، أكراد، سنة أو علويون وهذا هو معياره الوحيد.