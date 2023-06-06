زعيم جبهة النصرة يستثمر في البوتكس

يبدو ان هيئة تحرير الشام التي تحكم مدينة ادلب وتسيطر على مساحات اخرى في ارياف الشمال السوري والتي عرف عنها تشددها، قد وسعت الانفتاح الذي تمارسه بعد ان سمحت لصالونات التجميل النسائية الانتشار في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وفق تقارير فان أكثر من 10 مراكز للتجميل تنتشر في ادلب، والمفاجأة فان ملكيتها تعود لقائد "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، الذي اكدت الصور الاخيرة له استخدامه لعمليات التجميل والبوتكس والنفخ في منطقة الوجه

الى جانب ملكيته لتلك الصالونات فان له شراكه مع مركز تجميل في سرمدا و الدانا وسلقين، كما ان الجولاني يتحكم في احتكار استيراد المواد التي تستخدم في عمليات التجميل والمواد الأولية لصالحه وخاصة "الفيلر" و"البوتكس". والتراخيص التي تخولها العمل

ويعدّ مستشفى "إيبلا" أحد أكبر مراكز التجميل في مدينة إدلب، وهو أول مركز قام الجولاني بافتتاحه لترويج حقن "البوتكس" و "الفيلر" عبر مجموعة من المختصين حيث تبلغ جلسة البوتكس اكثر من 100 دولار اميركي وهو مبلغ باهظ جدا بالنسبة للسكان في المدينة