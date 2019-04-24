زعيم حزب كردي يهدد عضوات حزبه بصور فاضحة

فاجأت عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن حزب حراك الجيل الجديد، شادي نوزاد الجمهور معلنة عن فضيحة كبيرة تمس زعيم الحراك شاسوار عبد الواحد

وفي مؤتمر صحفي عقدته امام مبتى البرلمان في اربيل ، قالت النائبة في الاقليم ان شاسوار صور أعضاء الحزب بكاميرات مخفية نُصبت سرا في شقق إقاماتهم وقام بتعديدهم بالصور بعد اصدارنا بيانا تحدثنا فيه عن معارضتنا لمسيرة عبدالواحد واتهمناه فيه بحرف مسار الحراك والذهاب به نحو حكم الأسرة الواحدة.

وأضافت وفق ما اورد موقع روسيا اليوم الالكتروني : "صُدمنا بعد إصدار البيان بسبب التهديدات التي تعرضنا لها من عبد الواحد وعصابته، فخلال الفترة الماضية تم استدعاء مجموعة من أعضاء حراك الجيل الجديد من داخل وخارج إقليم كردستان لحضور الاجتماعات السياسية للحراك وقد مكثوا في شقق القرية الألمانية ومجمع جافيلاند التابعين لزعيم الحزب".



وأشارت نوزاد إلى "تصوير حياتهم الشخصية أثناء إقامتهم في المجمعين من خلال تسجيلات بكاميرات مخفية"، مبينة "نحن نتعرض الآن للابتزاز وبشكل مستمر بتسجيلات فيديو مفبركة ومركبة تم مونتاجها من قبل عبد الواحد وعصابته".

وتابعت "سأرسل تسجيل الفيديو المفبرك وما احتواه من تهديد إلى القضاء، وسأقدم شكوى بالحق الشخصي ضد شاسوار عبد الواحد".