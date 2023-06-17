زعيم حزب مصري مخضرم ينافس السيسي على الرئاسة

اعلن رئيس "حزب الوفد" في مصر الدكتور عبد السند يمامة، الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ليكون اول منافس رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي على كرسي الرئاسة

وقالت مصادر اعلامية مصرية متطابقة منها موقع "القاهرة 24" إن الهيئة العليا لـ"حزب الوفد" اختارت رئيس الحزب عبد السند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 90%.

وكان الدكتور يمامة قد دعا دعا منتسبي وشباب الوفد إلى المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بقوة، وقال ان شباب الوفد هم الأمل والمستقبل لهذا الحزب

وكلف الدكتور عبد السند يمامة، السكرتير العام ياسر الهضيبي متحدثا رسميا وإعلاميا للحملة الانتخابية.