زعيم عراقي: سيادة المحاصصة الطائفية والفساد منذ الغزو الأميركي

شن زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، يوم السبت، هجوما حادا على الحكومات المتتالية على حكم العراق بعد عام 2003، مشيرا إلى سيادة المحاصصة الطائفية والفساد وتردي الخدمات.

وقال الحكيم في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ99 على ثورة العشرين العراقية ضد الجيش الإنجليزي المحتل، بين أنصاره في بغداد، أنه "سلك سبيل المعارضة بسبب المحاصصة والمجاملات والفساد المالي والإداري وتردي الواقع الخدمي والأمني في البلاد".

وأضاف أن "الحكومات المتتالية في العراق كانت تشبه سفينة نوح، الكل يشارك والكل يعارض والكل يشكو من أدائها(...)، نحن اخترنا طريق المعارضة الوطنية لنضع حدا للمجاملات السياسية على أساس المصالح الشخصية والحزبية والفئوية".

وانتقد الحكيم غياب سلطة القانون على الجميع، وقال: "هناك من يرى نفسه فوق القانون، وهناك من يتجاوز على المال العام ويتساهل بالملف الأمني. كل ذلك كان نتيجة للمحاباة والمجاملات والضعف في المواجهة والحسم، ولا يمكن مواجهة ذلك إلا بمعارضة سياسية وطنية".

وأكد السياسي العراقي، الذي له كتلة كبيرة في البرلمان، أنه لا يعارض التفرد في تشكيل الحكومة، معتبرا أن "التفرد بحد ذاته ليس معيبا، ولكن بشرط أن تتحمل الجهة المشكلة للحكومة المسؤولية بالنجاح والفشل".

ونوه الحكيم إلى حاجة العراق "لمعارضة سياسية وطنية منهجية تعمل على فرز المناهج السياسية وتحدد مساحة المسؤولية بوضوح وتعري الأخطاء"