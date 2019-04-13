زعيم كوريا الشمالية: سنطور قدراتنا النووية

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بلاده ستعزز قوتها العسكرية وتطور الطاقة الذرية، رغم مهمة "نزع السلاح النووي" المستمر بحثها مع واشنطن وسيئول.

وقال في كلمة نشرت نصها وكالة يونهاب: "في مجال صناعة الطاقة الكهربائية يجب تصميم وتشييد مؤسسات موارد الطاقة الواعدة بما فيها الطاقة الكهرومائية والذرية وطاقة الموج البحري".

وأضاف: "لا يمكن ضمان السلام إلا بوجود قوة عسكرية صلبة" وشدد على ضرورة التمسك بمبدأ الدفاع عن النفس، وتعزيز دفاع البلاد بشكل موثوق.

وتابع: "القوة الدفاعية، هي ضمان قوي لحماية سيادة جمهوريتنا. اليوم، اتجاهات السلام التي بدأت تصل إلى شبه الجزيرة الكورية لا تزال هشة، ولم تختف النوايا العدوانية من جانب الخصوم".

وأهاب بالحكومة "وقبل كل شيء ضمان الحد الكافي من مقومات تعزيز جيش الشعب وتحويل البلاد بأكملها لحصن منيع وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات إلى أقصى حد ممكن، لتحديث الصناعة الدفاعية وزيادة القوة الدفاعية للبلاد".