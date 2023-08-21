زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية

قرر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تعزيز تحديث الأسلحة والمعدات البحرية لبلاده، وهذا يشمل بناء سفن حربية قوية وتطوير أنظمة أسلحة تحت الماء على متن السفن.

وفي هذا الإطار، أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، على اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، قام كيم جونغ أون بزيارة قاعدة فلوتيلا البحرية المخصصة للدفاع عن الساحل الشرقي وراقب عملية اختبار إطلاق صاروخ كروز "استراتيجي". ولم يتم الكشف عن تاريخ الزيارة.

تم تنفيذ هذا التدريب بهدف إعادة تأكيد دور السفينة البحرية في المعركة واختبار فعالية نظام الصواريخ عليها، وتزويد البحارة بالمهارات اللازمة لتنفيذ مهمات الهجوم في حالة نشوب حرب فعلية.

وجاء في التقرير أن السفينة قامت بضرب الهدف بسرعة ودقة، دون وقوع أي أخطاء.

وفي السياق نفسه، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنفيذ تدريب "أولشي فريدوم شيلد" السنوي، الذي يتضمن مجموعة من التدريبات الاحتياطية مثل تدريب قاعدة القيادة القائم على المحاكاة الحاسوبية وتدريبات ميدانية متزامنة وتدريبات للدفاع المدني.

