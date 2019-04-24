زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا للقاء بوتين

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا صباح الأربعاء استعدادا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب وسائل إعلام روسية.

ووصل قطار كيم المدرع إلى محطة هاسان في جنوب منطقة بريمورسكي، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس عن ناتاليا كاربوفا، عضوة مجلس الدوما.

وسيعقد الاجتماع بين بوتين وكيم، وهو الأول بينهما، في مدينة فلاديفوستوك الساحلية، شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع الصين وكوريا الشمالية. وستكون هذه أول زيارة رسمية يقوم بها كيم لروسيا.

وسبق أن عقد كيم اجتماعين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء مساعي واشنطن لنزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بوتين سيقترح خلال لقائه الزعيم الكوري الشمالي في موسكو استئناف المحادثات السداسية.

وتضم المحادثات السداسية الصين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة وروسيا واليابان.

وتوقفت هذه المحادثات، التي تتعلق بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي، منذ كانون أول/ ديسمبر 2008، وانسحبت منها بيونغ يانغ رسميا في نيسان/ أبريل 2009، قبل شهر على قيامها بتجربة نووية.

(د ب أ)