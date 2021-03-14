زعيم ميانمار المدني: للناس الحق في الدفاع عن أنفسهم في وجه الجيش

أكد القائم بأعمال رئيس الحكومة المدنية الموازية بميانمار، أن الحكومة ستسعى لمنح الناس الحق القانوني في الدفاع عن أنفسهم بعدما بلغ عدد قتلى الاحتجاجات ضد انقلاب فبراير أكثر من 80.

ووجه ماهن وين خاينج ثان، الذي لاذ بالفرار مع معظم كبار المسؤولين بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، كلمة للشعب عبر "فيسبوك" قال فيها "هذه أحلك لحظات الأمة ولحظة بزوغ الفجر قد اقتربت".

وأضاف أن الحكومة المدنية ستسعى إلى "سن القوانين اللازمة لكي يتسنى للناس الدفاع عن أنفسهم" في وجه الحملة الصارمة التي يفرضها الجيش.

وقالت "جماعة رابطة المساعدة للسجناء السياسيين"، إن أكثر من 80 فردا قتلوا حتى أمس السبت في احتجاجات عارمة ضد سيطرة الجيش على السلطة، مضيفة أن السلطات احتجزت أكثر من 2100 شخص.

وقال شهود ووسائل إعلام محلية، إن أكثر من 13 شخصا قتلوا أمس السبت في واحد من أدمى الأيام منذ انقلاب الأول من فبراير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود، أن خمسة قتلوا بالرصاص وأصيب عدد آخر، عندما فتحت الشرطة النار على اعتصام في ماندالاي ثاني كبرى مدن البلاد. (رويترز)