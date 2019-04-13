زعيم هندي: سألقي المسلمين في خليج البنغال

نقل زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، أميت شاه، هجومه على المهاجرين المسلمين غير الشرعيين لمستوى جديد، الأسبوع الماضي، مع بدء الانتخابات العامة، حيث تعهد بإلقائهم في خليج البنغال.

وشبه شاه للمهاجرين غير الشرعين بلفظ "النمل الأبيض" وهو وصف استخدمه أيضا في سبتمبر الماضي، وأثار انتقادات من جماعات مدافعة عن الحقوق. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى هذا التصريح أيضا في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان.

وقال شاه، خلال مؤتمر انتخابي، الخميس، في ولاية البنغال الغربية في شرق البلاد، حيث بدأ التصويت في الانتخابات العامة الهندية "المتسللون مثل النمل الأبيض في أرض البنغال".

وأضاف "ستجمع حكومة بهاراتيا جاناتا المتسللين فردا فردا وستلقيهم في خليج البنغال" في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين من بنغلادش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.