زغاريد واهازيج في استقبال صواريخ حوثية على السعودية

استقبل سعوديون يقطنون في خميس مشيط بمنطقة عسير، صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون من اليمن مساء الخميس، بالأهازيج والأغاني الوطنية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين سعوديين يرددون أهازيج تراثية قديمة، بينما يقوم أحدهم بتصوير ما يجري أثناء سقوط الصاروخين على المنطقة.

لحظة اعتراض الصاروخين الباليستيين فوق

سماء #خميس_مشيط بالاضافة الى تدميـر

طائرة مفخخه للحوثي من قبل الدفاع الجوي



هذا المقطـع يظهر فيه شجاعة الشعـب

السعودي العظيم اثناء اعتراض الصاروخ

الحوثي المتهالك وثقته بالله ثم بالدفاع

الجوي السعودي لله دره من شعب 🇸🇦 pic.twitter.com/3wChTkZdeX — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) August 13, 2020



وبينما ترتفع أصوات الأهازيج في الفيديو، ينطلق صاروخ من الأرض نحو السماء، قبل أن يدوي صوت انفجار، فيما يبدو أنه لحظة اعتراض أحد الصاروخين الحوثيين من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية التي أحبطت الهجوم برمته.

وتم تداول هذا الفيديو كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وحاز على تعليقات عبر فيها الناشطون عن إعجابهم بتعامل الرجال في الفيديو مع الحدث، وعدم إظهارهم أي خوف أو قلق من الموقف.

ونشر مغردون في "تويتر"، المقطع الأصلي للأهزوجة التي رددها الرجال في الفيديو، وتدور كلماتها حول المفاخرة بالبلاد وقادتها. فيما قال بعضهم إنها عرضة (أهزوجة) الحرب عند إحدى قبائل المملكة.





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