زفاف ولي العهد الأردني: مزيج بين التقاليد الملكية والثقافة المحلية

أيام قليلة تفصل الأردنيين، عن الأول من يونيو / حزيران، حيث موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة بنت خالد آل سيف، وسط احتفالات وفعاليات بدأت بشكل مبكر تزامنت مع الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال المملكة، التي صادفت الخميس.

وسيتم دمج التقاليد الملكية التاريخية والموروثة في حفل زفاف ولي العهد، مع احترام البروتوكولات الخاصة، حيث ستكون الأجواء بسيطة وشعبية في نفس الوقت، بهدف تعزيز الثقافة الأردنية المحلية.

ضيوف حفل زفاف ولي العهد

ومن المتوقع أن يحضر الزفاف الملكي عدد كبير من الضيوف العرب والعالميين، كما سيتم تنظيم احتفالات عامة ووطنية تشمل عروضًا فنية وأنشطة اجتماعية، متزامنة مع زفاف الأمير الحسين، وسيجمع هذا الحدث بين إرث العائلة المالكة وتراث البلاد والفولكلور المحلي، بهدف إبراز الهوية الوطنية الأردنية وروح الانتماء الوطني الفريدة.

وعلى مر التاريخ، شهد الأردن العديد من حفلات الزفاف الملكية المميزة والبارزة، فبالإضافة إلى حفل زفاف الملكة نور على الملك الحسين في عام 1978، وزفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في عام 1993، سيضاف الآن زفاف ولي العهد على رجوة آل سيف إلى هذه القائمة الفخمة.

قصر زهران

وبالنسبة لمكان عقد القران، فسيتم في قصر زهران في عمان.، والذب يُعد واحدًا من أقدم القصور في العاصمة وقد شهد العديد من الأعراس الملكية، بما في ذلك حفل زفاف الملك عبد الله الثاني والملك الحسين بن طلال. تم بناء القصر في عام 1957 وكان مأوى للملكة زين الشرف حتى وفاتها في عام 1994، ومنذ ذلك الحين استخدم لبعض المراسيم الرسمية.

ويعد قصر زهران مكانًا هامًا للاحتفالات الملكية في الأردن، حيث يعكس تاريخه وتراثه قيم العائلة المالكة وأهمية الأحداث الرسمية التي تجري.

الموكب الأحمر

وسيكون مسار الموكب الأحمر السامي، الذي يعتبر رمزًا للمناسبات الوطنية ويحظى بتفضيل وتعلق من قبل الأردنيين،هو جزء من التقاليد الملكية في الأردن، ويعود تاريخه إلى عهد الملك الراحل حسين بن طلال.

ومن خلال الموكب الأحمر، سيتاح لآلاف الأردنيين والمقيمين في البلاد المشاركة في احتفالات الزفاف الملكي، خاصة وأنه تم الإعلان عن عطلة رسمية بمناسبة هذه المناسبة ليتسنى للناس المشاركة والاحتفال.

ويتألف الموكب الأحمر من مركبات مكشوفة وذات دفع رباعي، وتكون باللون الأحمر الذي يعود للقصر الملكي الأردني.

بروتوكول ملكي

تتم تجهيز هذه المركبات بطريقة خاصة وبروتوكول ملكي معتمد. كما أنه يقود الموكب عناصر من قوات الصاعقة والحرس الملكي الأردني، حيث يرتدون وشاحًا أحمر على صدورهم تعبيرًا عن الشهداء. ومن ثم يتجه الموكب من قصر بسمان إلى قصر الحسينية، حيث يُقام حفل استقبال ومأدبة عشاء.

وليمة عشاء

تقترن التقاليد الغذائية أيضًا بالزفاف الملكي في الأردن. تقام وليمة العشاء المعروفة باسم "القرا"، وتشمل حفل العرس وحضور أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين والضيوف المهمين

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