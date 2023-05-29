زفاف ولي العهد الأردني.. مصادر : حضور جماهيري ضخم في حفل نجوم العرب

عمان – البوابة – وسام نصر الله

كشفت مصادر مطلعة ل"البوابة"، النقاب عن عدد الحضور الجماهيري المتوقع، للحفل الفني الضخم الذي سيقام مساء اليوم الإثنين، بمشاركة مجموعة من النجوم العرب، في استاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على المهندسة رجوة بنت خالد آل سيف.

ووفقًا للمصادر ، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور في مدرجات استاد عمان الدولي حاجز الـ 10 آلاف شخص، للمشاركة في الحفل الغنائي، الذي جاء تحت عنوان "شاركونا نفرح بالحسين".

والفنانون المشاركون بالحفل، هم: راغب علامة من لبنان، وتامر حسني، وأحمد سعد من مصر، بالإضافة إلى الفنانتين الأردنيتين ديانا كرزون، وزين عوض، وذلك فقا لما أعلنته صفحة (زوروا الأردن) التابعة لوزارة السياحة الأردنية، قبل أسبوع.

وستبدأ الفعالية في الساعة 8 من مساء اليوم، وستغلق الأبواب عند بدء الحفلة، وفقًا لما نشرته الصفحة المختصة بالحفل، والتي طلبت من الحضور الوصول إلى الموقع قبل بدء الحفل بثلاث ساعات، مع الإشارة إلى أنه سيتم منع دخول المركبات إلى داخل المدينة الرياضية.

كما ستوفر الجهات المعنية حافلات نقل مجانية من مناطق مختلفة في العاصمة عمان (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى موقع الحفل، وسيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 مساءً و6:30 مساءً.

ويجدر الإشارة إلى أن تذاكر الدخول للحفل قد نفدت بعد ساعتين فقط من طرحها عبر موقع إلكتروني خاص بالحفل، بعد أن تم الإعلان عن توافرها مجانًا، وعلمًا بأن العديد من الأشخاص لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر للحفل.

وفي وقت سابق، أكد عبد الرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة، في تصريحات صحفية، أن تذاكر الحفل قد استنفذت تمامًا من قِبَل الجمهور الأردني، وذلك بعد وقت قصير من طرحها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحجز التذاكر، مما يعكس ذلك رغبة المواطنين في المشاركة في الحفل، ويعتبر مؤشرًا على فرحة الشعب الأردني بالمناسبة السعيدة.

