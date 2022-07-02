زلازل تضرب إيران.. 5 قتلى و 49 مصابا في "هرمزغان"

أفادت السلطات الإيرانية، بأن عدد ضحايا الزلازل التي ضربت محافظة "هرمزغان" جنوب البلاد، فجر اليوم السبت، ارتفع إلى 5 قتلى و49 مصابا.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، للتلفزيون الرسمي أن زلزال هرمزغان أسفر عن وقوع 5 قتلى و49 جريحا حتى الآن.

وكانت البيانات الأولية قد أشارت إلى 3 وفيات و19 إصابة.

وكانت 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 ريختر ضربت مناطق في محافظة هرمزغان جنوبي إيران فجر اليوم السبت، تلتها أكثر من 29 هزة أرضية خفيفة حتى الآن.

مردم زیر آوار و خبری از امدادرسانی نیست!

اکثر خانه‌ها در روستای #کنخ تخریب شده است، همچنین سایه خش از توابع #بندرلنگه بخش مهران خانه ریزش کرده و مردم زیر آور هستند و تاکنون دست کم بیش پنج نفر کشته شده‌اند. خبری از امدادرسانی دولتی نیست! pic.twitter.com/RBryPhZjS0 — AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) July 1, 2022

مخيمات طوارىء

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران بأن زلزالا بقوة 6.1 على مقياس ريختر وقع في الساعة 02:02 من فجر اليوم السبت (22:32 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الزلزال وقع في عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وبعد هذا الزلزال بساعتين تقريباً، ضرب زلزالان آخران بقوة 6.1 و6.3 درجة مناطق في محافظة هرمزغان.

وقال محافظ مدينة هرمزغان، مهدي دوستي للصحفيين صباح السبت، إنه ”نظراً لتعرض المحافظة فجر اليوم لعدد من الهزات الارتدادية، سيتم افتتاح مخيمات طوارئ في مدينة بندر عباس وغيرها من المناطق المتضررة من الزلزال، وسيتم افتتاح هذه المخيمات بمساعدة الهلال الأحمر والإعلان عن مواقعها قريبًا“.

🎥 اولین تصاویر از روستای سایه‌خوش، کانون اصلی زمین‌لرزه‌های هرمزگان#زلزله pic.twitter.com/NdRYE69kQw — Hamed bf (@Hamedbf3) July 2, 2022

أضرار بالغة في القرى

وطالب المحافظ، الأهالي، بتجنب السفر للمناطق المتضررة من الزلزال مع الحفاظ على هدوئهم، مبيناً أن ”المدن الكبرى لم تتعرض لأضرار جسيمة، لكن القرى تعرضت لأضرار بالغة، فيما تقوم الفرق المعنية بتوصيل الكهرباء إلى 53 قرية كانت تقع في المناطق البؤرية للزلزال“، مؤكدا أن ”الطرق على طول الطريق من بندر عباس إلى بندر لنجه قد تضرر أيضًا، كما رأينا تسويات وتشققات في الجسور“.

وأغلقت جميع مكاتب ومؤسسات محافظة هرمزغان السبت، وأعلنت مقرات الأزمات في المحافظة عن إرسال فرق التقييم والإغاثة.

وفي السياق،

ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.

وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، إن زلزالا يضرب جنوبي إيران بقوة 6.3 على مقياس ريختر وهو محسوس في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير على الدولة.