زلازل عنيفة تضرب آسيا.. أضرار وخسائر في الصين (فيديو)

اهتزت قارة آسيا اليوم الأحد تحت وقع زلازل عنيفة في ثلاثة مناطق مختلفة، حيث ضربت الصين وإندونيسيا وأفغانستان، مخلفة خسائر وأضرار متفاوتة.

في الصباح الباكر، ضرب زلزال قوي بقوة 5.4 درجات منطقة شرق الصين، وفقًا للتقارير الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مما أدى إلى إصابة 21 شخصًا على الأقل وانهيار العديد من المباني، ونقلت وسائل إعلام صينية رسمية هذه المعلومات.

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر المصابيح والأرضيات تهتز والناس يهربون من المباني التي يسكنونها ويمرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

وذكرت الهيئة الأميركية أن مركز الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وكان على عمق 10 كيلومترات وحدث في الساعة 2:33 صباحًا بتوقيت المنطقة (18:33 توقيت غرينتش يوم السبت).

وأفاد أحد الأشخاص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونغ بأن الهزة كانت قوية جدًا وأثرت على المنطقة.

وشعر سكان مدن بعيدة مثل بكين وتيانجين وشنغهاي بالزلزال، على بعد نحو 800 كيلومتر من مركزه.

ورغم أن الزلازل شائعة في الصين، إلا أنها نادرة في الجزء الشرقي من البلاد حيث يتركز معظم السكان والمدن الكبيرة.

أفغانستان وإندونيسيا

وفي أفغانستان، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات العاصمة كابل يوم الأحد أيضًا، حيث كان مركز الزلزال في منطقة جُرم بولاية بدخشان شمال البلاد.

وشعر سكان كابل بالزلزال مرتين متتاليتين خلال دقائق معدودة.

وفي إندونيسيا، وقع زلزال بقوة 5.3 درجة قبالة سواحل إقليم سولاويسي، حيث أفادت الوكالة الوطنية للجيوفيزياء أنه لا يوجد احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار.

أطلق نظام "بايجر" التابع لهيئة المسح الجيولوجي تنبيهًا أحمر يشير إلى وجود احتمالية لوقوع أضرار وضحايا محتملين بناءً على بيانات الزلازل السابقة.

