زلة لسان جديدة من بايدن: بوتين يخسر في العراق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره في روسيا فلاديمير بوتين يخسر الحرب في العراق بشكل واضح.

وجاء ذلك خلال اجابته على سؤال إذا كان أحداث 24 يونيو قد أضعفت بوتين: فأجاب "من الصعب القول، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق، إنه يخسر الحرب في الداخل أيضا.

ويعتبر هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

وقال في تسجيل مصور راج تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون في الجنوب الأوكراني: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) .. أم لا.. أو أعني، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".

كما ارتكب الرئيس الأمريكي في وقت سابق خلال مراسم استقبال رسمية، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

حيث بايدن يده على قلبه عند عزف النشيد الوطني للهند ظنا منه أنه النشيد الوطني لبلاده إلا أنه وعندما أدرك بايدن أن النشيد الوطني للهند، بدأ تدريجيا في خفض يده من على قلبه، من أجل تدارك الحرج.

أيضا وفي وقت سابق تحدث بايدن في خطابه، عن ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة بين المواطنين في الولايات المتحدة، وختم كلامه بعبارة: "حفظ الله الملكة، يا رجل" حيث أثار بذلك حيرة وجدلا بهذه العبارة التي لا يستخدمها الرؤساء الأمريكيون في العادة.