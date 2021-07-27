زلزالان في مصر دون وقوع أضرار

شعر سكان في منطقتين على ساحل البحر الاحمر على الجانب المصري بهزة ارضية من دون ان تشير مصادر لوقوع اضرار

وقالت مصادر اعلامية مصرية متطابقة ان محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ابلغت عن حدوث هزة أرضية شمال البحر الأحمر، تبعد 26 كم، جنوب مدينة شرم الشيخ وذلك في الساعة 4.39 من عصر يوم الثلاثاء بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالا، وخط الطول 34.26 شرقا، والعمق 19.1 كم.

كما وقع زلزال آخر، صباحا وتم تسجيله في تمام الساعة 10.24 صباحا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس حسب ما افاد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية