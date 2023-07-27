زلزال أضنة.. فيديو يوثق لحظة اهتزاز الجبال بعنف

وثقت مقاطع فيديو، تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة، للزلزال الذي ضرب ولاية أضنة التركية، عندما أظهرت مشاهد مصورة اهتزاز أحد الجبال بطريقة عنيفة وتصاعد الغبار منه في مشهد غريب.

وأثار زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، حالة من الهلع والخوف في قضاء قوزان بولاية أضنة.

أظهرت المشاهد المروعة الجبال وهي تهتز بعنف، مما أدى إلى خروج السكان من منازلهم خوفاً من سقوطها وانهيارها.

وتسببت الهزة القوية في حدوث تصدعات في بعض المنازل، بحسب ما شاركه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو ضحايا، إلا أن الزلزال خلف صدمة في قلوب السكان المحليين الذين عاشوا لحظات من الرعب، كما تم رصد تأثير الزلزال أيضًا على أجهزة الإنارة (الثريات) التي اهتزت بشكل عنيف.

يذكر أن الزلزال وقع في قضاء قوزان بولاية أضنة، وشعر به سكان المناطق المجاورة.

