زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة مدينة دهلران الحدودية بمحافظة ايلام غرب إيران.

وذكرت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران أن الزلزال وقع صباح اليوم الجمعة على عمق 12 كلم. ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء الزلزال.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل ، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران في شهر حزيران/ يونيو عام 1990، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في كانون أول/ ديسمبر عام 2003، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص. (د ب أ)